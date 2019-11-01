Победителем WorldSkills Hi-Tech 2019 в Екатеринбурге стала сотрудница Росатома

"Мы по-особому относимся к этой награде: пятый год с Союзом WorldSkills мы вручаем сертификат на 1 млн рублей мастеру развития промышленности. И мы считаем, что это наша самая удачная и самая перспективная инвестиция. Я приглашаю на сцену победителя в компетенции "Лабораторный химический анализ" Светлану Тегенцеву, Росатом, - сказал первый заместитель директора Фонда развития промышленности (ФРП) Андрей Манойло на церемонии награждения.

Впервые с 2019 года награду получил не только конкурсант, но и его наставник. "С этого года мы вместе с Союзом WorldSkills вводим новую премию - дарим такой же сертификат на миллион рублей человеку, который подготовил победителя, Юлии Разиной", - добавил Манойло.

С 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге прошли соревнования профессионального мастерства среди сотрудников промпредприятий - VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech). Он проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Свердловской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", ведущих российских корпораций и предприятий.