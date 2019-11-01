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Устроивший взрывы в двух мечетях на севере Ливана террорист приговорен к смертной казни

Теракты унесли жизни 47 человек, еще 300 получили ранения

БЕЙРУТ, 1 ноября. /ТАСС/. Ливанский суд приговорил в пятницу к смертной казни террориста Юсефа Абдель Рахмана Диаба, обвиненного в организации взрывов 23 августа 2013 году в двух мечетях в центре города Триполи (90 км от Бейрута). Об этом сообщила национальное агентство Al-Watania. По его информации, теракты в мечетях Таква и Ас-Салям в районе Захрия унесли жизни 47 человек, еще 300 получили ранения.

Взрывы были устроены в разгар конфликта между суннитскими исламскими группировками и вооруженной милицией Арабской демократической партии, выражающей интересы алавитов. Выходцы из этой общины составляют 12% жителей города и компактно проживают в районе Джебель-Мохсен.

Ливанская армия, которая была шесть лет назад введена в Триполи, пресекла столкновения между суннитами и алавитами.

По данным газеты Daily Star, в причастности к терактам заочно обвиняются три сотрудника сирийской разведки. Показания против них дал шейх Ахмед Гариб, который сам приговорен к 10 годам лишения свободы.

17 января 2020 года ливанский суд на своем заседании определит размер компенсации семьям жертв взрывов и пострадавших.

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Ливан
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