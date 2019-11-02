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Выставка живописи и скульптур о Великой Отечественной после Москвы отправится в регионы

На выставке представят 150 работ, которые создали художники и скульпторы из разных российских регионов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Выставка живописи и скульптур "Память поколений. Великая Отечественная война в изобразительном искусстве", которая откроется в Москве 4 ноября, получит продолжение в нескольких регионах страны. Об этом сообщил ТАСС Иван Есин, председатель фонда гуманитарных проектов "Моя история", выступающего соорганизатором выставки.

"Мы запускаем 4 ноября выставку к Дню народного единства - "Память поколений. Великая Отечественная война в изобразительном искусстве". Мы надеемся, что потом эта выставка получит развитие, и от 8 до 12 регионов примут эту выставку", - сказал Есин.

По его словам, окончательно перечень регионов - участников проекта пока не определен. Однако известно, что после Москвы экспозиция отправится в Псковскую область.

Он отметил, что на выставке будет представлено 150 работ, которые создали художники и скульпторы из разных регионов России, в период с середины ХХ века по 2000-е годы. "Это попытка художественного осмысления того, что произошло в годы Великой Отечественной войны. Выставка будет беспрецедентной по своему масштабу. Некоторые работы будут экспонироваться впервые, некоторые были специально восстановлены", - добавил собеседник агентства.

С 4 ноября по 8 декабря в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" будет работать выставка-форум "Православная Русь - ко Дню народного единства". Ее экспозиция "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" приурочена ко Дню народного единства. Организаторами выступают Патриарший совет по культуре, правительство Москвы, Министерство культуры РФ, исторический парк "Россия - моя история" и Российское военно-историческое общество (РВИО).

Теги
Россия
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