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ШОС

Медведев пригласил премьеров ШОС принять участие в праздновании 75-летия Победы в Москве

Премьер выразил уверенность, что юбилей Победы напомнит о тех днях, когда народы вместе боролись против общей угрозы и будет способствовать укреплению взаимопонимания между странами в будущем

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригласил своих коллег из стран-членов ШОС в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.

"Хочу отойти от традиционной проблематики и сказать еще об одном важном в истории наших народов, вообще в истории цивилизации событии. В следующем году будет праздноваться 75 лет с момента Победы во Второй мировой войне, - сказал премьер, подчеркнув, что это особая дата. - Пользуясь этой возможностью, приглашаю принять участие в том празднике, который будет в нашей стране".

Он выразил уверенность, что юбилей Победы напомнит о тех днях, когда народы вместе боролись против общей угрозы и будет способствовать укреплению взаимопонимания между странами в будущем.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияШанхайская организация сотрудничества
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