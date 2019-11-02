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Медведев направил приветствие участникам XIII Ассамблеи "Русского мира"

Премьер отметил, что будущее российской культуры неотделимо от ее традиций, сохранение которых станет главной темой ассамблеи

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал участников XIII Ассамблеи "Русского мира", которая открылась в Ярославле в субботу, заявив, что будущее российской культуры неотделимо от ее традиций и исторического наследия. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства России.

"Приветствую вас на открытии XIII Ассамблеи Русского мира, которая традиционно проходит накануне Дня народного единства и уже давно стала значимым событием в культурной жизни страны", - обратился Медведев к участникам и гостям форума.

"Будущее нашей культуры неотделимо от ее традиций, сохранение которых станет главной темой ассамблеи. Историко-культурное наследие - это результат интеллектуального и творческого труда многих поколений. Его защита особенно необходима сегодня, когда в потоке информации люди не всегда способны отличить историческую истину от фальсификаций, подлинник - от коммерческих копий", - отметил премьер.

"Важно, что фонд "Русский мир" много лет ведет серьезную работу в этом направлении. Реализует просветительские проекты, поддерживает инициативы волонтеров, приобщает к российской культуре людей из разных стран мира", - добавил он.

Тринадцатая ассамблея "Русского мира" проходит в Ярославле с 1 по 4 ноября. В работе Ассамблеи, тема которой в этом году "Пространство памяти и славы Русского мира", принимают участие около 800 экспертов, общественных деятелей из 70 государств. Торжественное открытие форума состоится 2 ноября в Российском государственном академическом театре драмы им. Ф. Волкова.

Ассамблея "Русского мира" - это международный форум, который ежегодно проводится фондом "Русский мир" в разных российских городах накануне Дня народного единства, в 2018 году мероприятия прошли в Твери. Фонд "Русский мир" создан по указу президента РФ Владимира Путина 21 июня 2007 года. Занимается популяризацией русского языка и культуры, поддержкой программ изучения, сохранения и развития русского языка.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияЯрославская область
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