Грета Тунберг попросила сторонников помочь ей добраться в Мадрид на саммит по климату

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Шведская 16-летняя экологическая активистка Грета Тунберг, которая по личным убеждениям не летает на самолетах, просит своих сторонников помочь ей найти подходящий транспорт, чтобы пересечь Атлантический океан и попасть из США в Мадрид, где 2 декабря начнется 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25). Об этом она написала в пятницу на своей странице в Twitter после того, как стало известно, что мероприятие перенесено из Чили в Испанию.

"Так как COP-25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, мне нужна некоторая помощь. Оказалось, что я проехала полмира не в том направлении. Теперь мне нужно найти способ пересечь Атлантический океан в ноябре... Если кто-нибудь может помочь мне найти транспорт, я буду очень благодарна", - написала Тунберг, которая в данный момент находится в Лос-Анджелесе и до известий о переносе конференции направлялась в Латинскую Америку.

В свою очередь власти Испании предложили помочь Тунберг. "Дорогая Грета, было бы здорово, если бы ты приехала в Мадрид, - написала в Twitter и.о. министра экологического перехода Испании Тереса Рибера. - Ты проделала долгий путь". "Мы будем рады помочь тебе пересечь Атлантику, - добавила Рибера. - Готовы связаться, чтобы сделать это возможным".

Шведская активистка поехала в Америку специально для посещения двух крупных мероприятий, одним из которых должна была стать конференция ООН по климату, запланированная на декабрь в Чили. Изначально возможность осуществления этого плана была под вопросом, поскольку Тунберг принципиально не пользуется воздушным транспортом из-за его вредного воздействия на окружающую среду. Однако потом ей предложили переплыть через Атлантический океан на спортивной яхте, благодаря чему она смогла попасть в Америку. Путешествие заняло у нее около двух недель.

В среду президент Чили Себастьян Пиньера объявил о решении отменить организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и Конференции ООН по проблеме изменения климата. Соответствующая мера была принята на фоне ситуации с массовыми протестами в стране, которые начались в Сантьяго 14 октября после повышения стоимости проезда в метро.

На следующий день власти Испании предложили провести мероприятие в Мадриде. В пятницу исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса сообщила о том, что конференция пройдет со 2 по 13 декабря в испанской столице.