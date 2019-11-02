Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Грета Тунберг попросила сторонников помочь ей добраться в Мадрид на саммит по климату

В свою очередь испанские власти пообещали помочь активистке, которая находится сейчас в Америке, пересечь Атлантику

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Шведская 16-летняя экологическая активистка Грета Тунберг, которая по личным убеждениям не летает на самолетах, просит своих сторонников помочь ей найти подходящий транспорт, чтобы пересечь Атлантический океан и попасть из США в Мадрид, где 2 декабря начнется 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25). Об этом она написала в пятницу на своей странице в Twitter после того, как стало известно, что мероприятие перенесено из Чили в Испанию.

"Так как COP-25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, мне нужна некоторая помощь. Оказалось, что я проехала полмира не в том направлении. Теперь мне нужно найти способ пересечь Атлантический океан в ноябре... Если кто-нибудь может помочь мне найти транспорт, я буду очень благодарна", - написала Тунберг, которая в данный момент находится в Лос-Анджелесе и до известий о переносе конференции направлялась в Латинскую Америку.

В свою очередь власти Испании предложили помочь Тунберг. "Дорогая Грета, было бы здорово, если бы ты приехала в Мадрид, - написала в Twitter и.о. министра экологического перехода Испании Тереса Рибера. - Ты проделала долгий путь". "Мы будем рады помочь тебе пересечь Атлантику, - добавила Рибера. - Готовы связаться, чтобы сделать это возможным".

Шведская активистка поехала в Америку специально для посещения двух крупных мероприятий, одним из которых должна была стать конференция ООН по климату, запланированная на декабрь в Чили. Изначально возможность осуществления этого плана была под вопросом, поскольку Тунберг принципиально не пользуется воздушным транспортом из-за его вредного воздействия на окружающую среду. Однако потом ей предложили переплыть через Атлантический океан на спортивной яхте, благодаря чему она смогла попасть в Америку. Путешествие заняло у нее около двух недель.

В среду президент Чили Себастьян Пиньера объявил о решении отменить организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и Конференции ООН по проблеме изменения климата. Соответствующая мера была принята на фоне ситуации с массовыми протестами в стране, которые начались в Сантьяго 14 октября после повышения стоимости проезда в метро.

На следующий день власти Испании предложили провести мероприятие в Мадриде. В пятницу исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса сообщила о том, что конференция пройдет со 2 по 13 декабря в испанской столице.

Теги
ИспанияЧилиТунберг, Грета
Реклама на ТАСС
В МЧС России поступают жалобы на использование открытого огня на балконах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС