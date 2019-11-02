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Парижская архиепископия продолжит миссионерскую традицию в составе РПЦ

Делегация архиепископии прибыла в Москву в пятницу для участия в торжественных мероприятиях по случаю воссоединения духовенства архиепископии с Русской православной церковью, которые пройдут в столице со 2 по 4 ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Духовенство Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в составе Русской православной церкви (РПЦ) сможет с новыми силами продолжать в Западной Европе традиции миссионерства, заложенные патриархом Московским и всея Руси Тихоном. Об этом сказал в субботу во время визита в Донской ставропигиальный мужской монастырь в Москве глава Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископ Дубнинский Иоанн (Реннето).

"Он [патриарх Тихон] всю свою жизнь служил народу, который сильно пострадал, но который всегда находил в церкви свои корни. Для нас мы не возвращаемся, а продолжаем деятельность внутри Московского патриархата, это продолжение традиции и продолжение миссии, в которой Московский патриархат участвует. Мы очень благодарны святейшему патриарху Кириллу за то, что он открыл нам врата в свое сердце и церковь, и его прием… позволит нашей архиепископии найти новое дыхание в общей жизни православия Западной Европы. Мы рады, что вы нас приняли, и что мы сможем продолжать путь, первое дело нашего паломничества - преклониться перед мощами патриарха Тихона", - сказал архиепископ.

Делегация архиепископии прибыла в Москву в пятницу для участия в торжественных мероприятиях по случаю воссоединения духовенства архиепископии с Русской православной церковью (РПЦ), которые пройдут со 2 по 4 ноября. Второго ноября ее представители посетят Донской ставропигиальный мужской монастырь в Москве, где покоятся мощи патриарха Тихона, и Троице-Сергиеву лавру. Третьего ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит божественную литургию с клиром архиепископии в Храме Христа Спасителя в Москве и передаст архиепископу Иоанну Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства с РПЦ. А 4 ноября, в день в день Казанской иконы Божией Матери и День народного единства патриарх Кирилл и архиепископ Иоанн будут сослужить в патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

Об Архиепископии приходов русской традиции

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе, или же Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции - бывшая епархия (экзархат) в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже. Приходы расположены в ряде стран Европы, главным образом во Франции. Она была создана в феврале 1931 года, объединив принятые в Константинопольский патриархат русские заграничные приходы, а в настоящее время ее прихожанами являются как потомки эмигрантов, так и коренные жители европейских стран.

Ранее Священный синод РПЦ постановил принять в свою юрисдикцию ряд обратившихся с просьбой об этом священнослужителей архиепископии во главе с возглавляющим ее архиепископом Дубнинским (на тот момент - Хариупольским) Иоанном (Реннето). Как сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, приходы Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции сохранят особенности своего управления и богослужения, а также финансовую автономию. Накануне визита архиепископ Иоанн заявил ТАСС, что готовность перейти в юрисдикцию РПЦ подтвердили свыше 60 приходов архиепископии, включая собор святого Александра Невского на улице Дарю в Париже.

Священный синод Константинопольского патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе. После этого в феврале 2019 года внеочередное собрание архиепископии проголосовало против решения синода Константинопольского патриархата о ее упразднении. Патриарх Кирилл направил в архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять ее в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления.

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