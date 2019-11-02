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Аэропорт города Санья начал принимать прямые рейсы из Благовещенска

Перелеты в оба направления будет осуществлять авиакомпания "Якутия"

ХАЙКОУ /Китай/, 2 ноября. /ТАСС/. Аэропорт города Санья на южном побережье острова Хайнань начал регулярно обслуживать рейсы из Благовещенска. Об этом сообщило управление по вопросам туризма, культуры, телерадиовещания и спорта китайского курортного города.

Перелеты в оба направления будет осуществлять авиакомпания "Якутия". Первый самолет со 145 пассажирами на борту завершил перелет по новому маршруту, приземлившись по расписанию в международном аэропорту "Феникс" 31 октября в 03:07 по местному времени (22:07 мск 30 октября). Авиаперелеты в обоих направлениях будут осуществляться по средам и четвергам.

"Открытие этого воздушного маршрута создаст для российских туристов больше транспортных возможностей, благоприятно отразится на освоении потенциала международного рынка туризма. Это позволит активизировать внешние контакты города, повысит уровень его интернационализации", - отмечается в заявлении властей.

Днем ранее город Санья открыл регулярное авиасообщение с Томском. Перелеты туда по вторникам будет осуществлять компания "Нордстар".

Согласно официальной статистике, аэропорт города Санья обслуживает порядка 40 международных авиарейсов, обеспечивая прямое сообщение с 34 городами, из них 22 относится к регионам с русскоязычным населением. В 2019 году из этого южнокитайского курорта авиакомпании стали выполнять прямые перелеты в Жуковский, Уфу и Казань.

Теги
КитайХайнань
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