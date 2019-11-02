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Путин: проекты "Русского мира" способствуют продвижению ценностей российской культуры

Президент оценил стремление внести личный вклад в решение масштабных общенациональных задач

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/ Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников XIII Ассамблеи "Русского мира", которая открылась в Ярославле в субботу, и отметил важность и многогранность деятельности фонда "Русский мир". Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Его (фонда "Русский мир" - прим. ТАСС) образовательные, просветительские, издательские, творческие проекты всегда интересны и неординарны, они способствуют продвижению ценностей русской литературы и культуры, расширению общего русскоязычного информационного пространства, повышению авторитета России в мире", - говорится в телеграмме. Также президент оценил стремление участников мероприятия внести личный вклад в решение масштабных общенациональных задач, в укрепление международного гуманитарного сотрудничества.

Путин отметил особую культурную атмосферу Ярославля и выразил уверенность, что она вдохновит участников Ассамблеи на плодотворную работу.

Также президент поздравил всех с наступающим праздником. "Пользуясь случаем, поздравляю вас с наступающим праздником - Днем народного единства. Желаю успехов и всего наилучшего", - говорится в сообщении.

Тринадцатая ассамблея "Русского мира" проходит в Ярославле с 1 по 4 ноября. В работе ассамблеи, тема которой в этом году "Пространство памяти и славы Русского мира", принимают участие около 800 экспертов, общественных деятелей из 70 государств. Торжественное открытие форума состоится 2 ноября в Российском государственном академическом театре драмы им. Ф. Волкова.

Ассамблея "Русского мира" - это международный форум, который ежегодно проводится фондом "Русский мир" в разных российских городах накануне Дня народного единства, в 2018 году мероприятия прошли в Твери. Фонд "Русский мир" создан по указу президента РФ Владимира Путина 21 июня 2007 года. Занимается популяризацией русского языка и культуры, поддержкой программ изучения, сохранения и развития русского языка.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЯрославская область
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