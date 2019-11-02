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Житель Канады выиграл в национальную лотерею $7,6 млн

Cчастливый билет был продан в тихоокеанской провинции Британская Колумбия

ОТТАВА, 2 ноября. /ТАСС/. Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 10 млн канадских долларов ($7,6 млн) разыгран в Канаде. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении компании OLG, которая проводит розыгрыш.

По данным организаторов, счастливый билет был продан в тихоокеанской провинции Британская Колумбия. Ни один из так называемых утешительных призов в размере 1 млн канадских долларов ($760 тыс.) каждый разыгран не был.

Согласно правилам национальных лотерей Канады, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

В начале октября в Канаде был разыгран крупнейший джекпот в Lotto Max в размере 65 млн канадских долларов (на тот момент $49 млн). До этого в эту лотерею сумма выигрышей не превышала 60 млн канадских долларов.

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