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Григорий Лепс сожалеет, что внесен в латвийский черный список

По словам певца, он просто приезжал в Прибалтику работать

РИГА, 2 ноября. /ТАСС/. Григорий Лепс, которому МИД Латвии запретил въезд в страну, заявил в субботу, что сожалеет об этом решении.

"Ну, жаль! - сказал он в интервью Русскому вещанию LTV7. - Можно поднять документацию, и если кто-нибудь что-нибудь найдет, то посадите меня в тюрьму, если я виноват. Это будет правильно".

"Много людей и почитателей, прости Господи, моего творчества, не услышат моих произведений в этом году, - добавил он. - Здесь даже дело не в деньгах".

Лепс добавил, что приезжал в Латвию по работе. "Я просто приезжал сюда работать, - сказал он. - При чем тут политика и исполнение моих произведений? Если раздражает песня "Рюмка водки на столе", то, если хотят, я могу вычеркнуть ее из своего репертуара здесь". "Если властям Латвии будет угодно, они могут вызвать меня в любой момент, и я приеду, отвечу на их вопросы", - сказал Лепс.

В пятницу продажа билетов на концерты Григория Лепса в Латвии в феврале 2020 г. была приостановлена после того, как МИД Латвии запретил певцу въезд в эту республику, сообщил корреспонденту ТАСС организатор гастролей, компания "Браво ивентс". Концерты Лепса в Латвии были запланированы на 23, 25 и 27 февраля 2020 г.

В настоящее время в черном списке Латвии находятся несколько тысяч иностранцев, включая россиян. В список в разное время были включены певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов, протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев. При этом латвийская сторона, ссылаясь на конфиденциальность, не практикует публикацию черных списков.

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Латвия
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