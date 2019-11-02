Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Цифровой сад "расцвел" на Дворцовой площади в рамках фестиваля "Чудо света"

Световое шоу выполнено в форме квеста: зрители попадают в средневековый замок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Фестиваль "Чудо света" открылся в субботу в Санкт-Петербурге. Зрители смогли увидеть 3D-шоу на фасаде Главного штаба Эрмитажа и оценить выставку арт-объектов на Дворцовой площади, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Перед зрителями предстал <…> сад световых инсталляций, гигантские цифровые растения, пиксельные деревья и лего-цветы", - сказал представитель организаторов.

Световое шоу выполнено в форме квеста: зрители попадают в средневековый замок, в подземелье, алхимическую лабораторию, также они смогут увидеть северное сияние.

Фестиваль "Чудо света" проходит в Петербурге 2-3 ноября в седьмой раз. Он проводится два раза в год с 2016 года. За это время организаторы мероприятия устраивали световые шоу на фасадах Александринского театра, Зимнего дворца, стадионе "Газпром Арена", Мариинского дворца и крейсере "Аврора" и т.д.

Теги
Санкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после гибели пяти человек при стрельбе в США
Ранее стало известно, что помещение, где произошла трагедия, было снято с помощью этого сервиса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС