Цифровой сад "расцвел" на Дворцовой площади в рамках фестиваля "Чудо света"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Фестиваль "Чудо света" открылся в субботу в Санкт-Петербурге. Зрители смогли увидеть 3D-шоу на фасаде Главного штаба Эрмитажа и оценить выставку арт-объектов на Дворцовой площади, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Перед зрителями предстал <…> сад световых инсталляций, гигантские цифровые растения, пиксельные деревья и лего-цветы", - сказал представитель организаторов.

Световое шоу выполнено в форме квеста: зрители попадают в средневековый замок, в подземелье, алхимическую лабораторию, также они смогут увидеть северное сияние.

Фестиваль "Чудо света" проходит в Петербурге 2-3 ноября в седьмой раз. Он проводится два раза в год с 2016 года. За это время организаторы мероприятия устраивали световые шоу на фасадах Александринского театра, Зимнего дворца, стадионе "Газпром Арена", Мариинского дворца и крейсере "Аврора" и т.д.