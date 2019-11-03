На Дальнем Востоке стартовала экспедиция, посвященная 75-летию Победы

ТАСС, 3 ноября. Историко-этнографическая экспедиция "Пути великих свершений", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала на Дальнем Востоке: из Якутии на Сахалин отправились 11 человек, которын преодолеют на автомобилях более 2 тыс. км и изучат историю открытия и освоения Сахалина, его исторической взаимосвязи с Якутией. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).

"Планируем побывать на местах боевой славы. Единственное место на территории Дальневосточного федерального округа, где шли ожесточенные бои с японской Квантунской армией, это территория южного Сахалина и Курильских островов. Побываем на братских могилах солдат Советской армии, в музеях и на мемориалах, возложим венки к памятникам героям войны, встретимся с ветеранами, тружениками тыла и общественностью, в музеях - с историками и краеведами", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) Георгия Никонова.

Перед стартом якутяне провели традиционный обряд "кормления огня - для удачи и доброго пути". С 3 по 11 ноября участники автомобильной экспедиции побывают в городах Холмск, Южно-Сахалинск, Поронайск, Оха и поселениях Ванино, Отасу, Смирных и Ноглики.

Большой пласт экспедиции связан со сбором исторических материалов о связях Якутии с Сахалином. "В 1920-1940-е годы на Сахалине жил и работал известный купец, меценат, представитель якутской интеллигенции, уроженец Мегино-Кангаласского улуса Дмитрий Винокуров, - сообщили в пресс-службе. - Также участники экспедиции в музеях и архивах Сахалинской области будут искать сведения об одном из первооткрыватетелй сахалинской нефти - якуте Филиппе Павлове".

Собранные материалы используют при освещении вопросов сохранения историко-культурного наследия России, в выпусках телепередач и фильмов, новых альбомов серии "Пути великих свершений" и при освещении праздничных мероприятий 75-летия Победы.

Проект реализуется в рамках обновленного Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Сахалинской областью и Республикой Саха (Якутия), которое заключили в Южно-Сахалинске во время первых зимних Международных спортивных игр "Дети Азии".