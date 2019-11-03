Канадцы перевели часы на зимнее время

ОТТАВА, 3 ноября. /ТАСС/. Канада в воскресенье в 02:00 по времени Оттавы (09:00 мск) перешла с летнего на зимнее время. Стрелки часов были переведены на один час назад, после чего разница во времени между Москвой и канадским восточным побережьем, где находится столица страны, выросла с семи до восьми часов.

Традиционно время не меняется почти во всей провинции Саскачеван, в нескольких городах провинций Онтарио и Британская Колумбия, в отдельных восточных районах франкоязычной провинции Квебек, а также на арктическом острове Саутгемптон, где люди постоянно живут по зимнему времени, которое сами канадцы называют "стандартным". Также никогда не переводят назад стрелки и на главных часах Канады, которые расположены на верхушке 92-метровой Башни мира, являющейся частью комплекса зданий национального парламента в Оттаве. Технические сотрудники парламента объясняют это тем, что старый механизм (башня была открыта в 1922 году) не позволяет часам в буквальном смысле отсчитывать время вспять, поэтому в два часа ночи мастера просто останавливают их ход, а спустя 60 минут вновь запускают.

В конце октября власти Британской Колумбии приступили к рассмотрению законопроекта об отмене перехода на зимнее время. Эта инициатива связана с результатами последних социологических опросов, согласно которым, 93% жителей самой западной канадской провинции высказались за то, чтобы круглый год жить по летнему времени. При принятии положительного решения, закон вступит в силу в 2020 году, но с одним важным условием - если аналогичные законопроекты одобрят и западные американские штаты Вашингтон, Калифорния и Орегон, где также обсуждается эта инициатива, так как эти регионы являются главными торговыми партнерами Британской Колумбии.

Что касается перехода на летнее время, то впервые в Канаде он был осуществлен в 1908 году в городе Тандер-Бэй (провинция Онтарио), а первая массовая "экономия дневного времени" зафиксирована в Канаде в 1916 году, когда эту идею подхватили жители различных городов в провинциях Онтарио, Манитоба, Новая Шотландия и Квебек. Почти все канадские регионы стали переводить часы для сохранения продолжительности светового дня только к концу 1960-х годов.

К летнему времени в Канаде вернутся 8 марта 2020 года.