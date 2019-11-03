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Медведев поздравил Александра Градского с 70-летием

Премьер-министр отметил невероятную энергию и внутреннюю свободу исполнителя

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летием и отметил невероятную энергию и внутреннюю свободу исполнителя. Соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"И в жизни, и в творчестве вы выбираете только собственный путь. Очень важно, что при вашей поддержке в мир музыки пришли многие молодые исполнители. Телевизионные проекты, в которых вы участвуете, помогают одаренным певцам и композиторам в полной мере раскрыть свои способности и завоевать любовь зрителей", - говорится в сообщении.

Александр Борисович Градский, российский певец и композитор, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист РФ, родился 3 ноября 1949 года. В 1966 году он основал группу "Скоморохи". Градский - автор музыки к таким фильмам, как "Романс о влюбленных", "Узник замка Иф", "Искусство жить в Одессе", и исполнитель песен "Как молоды мы были", "Нам не жить друг без друга" и других.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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