Путин отметил талант и художественный вкус Александра Градского

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летием и отметил талант и безукоризненный художественный вкус исполнителя. Соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус позволили вам добиться высокого признания, вписать яркие страницы в историю отечественного эстрадного искусства. Отрадно, что и сегодня вы заняты любимым делом, участвуете в интересных творческих проектах, искренне заботитесь о профессиональном становлении одаренной молодежи", - говорится в сообщении.

Александр Борисович Градский, российский певец и композитор, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист РФ, родился 3 ноября 1949 года. В 1966 году он основал группу "Скоморохи". Градский - автор музыки к таким фильмам, как "Романс о влюбленных", "Узник замка Иф", "Искусство жить в Одессе", и исполнитель песен "Как молоды мы были", "Нам не жить друг без друга" и других.