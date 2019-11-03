На Хайнане состоялся Всемирный фестиваль китайской гимнастики тайцзи

САНЬЯ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань приняла четвертый Всемирный культурный туристический фестиваль тайцзи (китайская гимнастика, один из стилей ушу). Как сообщает информационный ресурс "Наньхайван", основным местом проведения этого пятидневного мероприятия стали горы Наньшань в районе города Санья.

Участие в спортивном празднике приняли свыше 300 профессионалов и около 2 тыс. любителей этого одного из самых массовых стилей ушу из 36 стран и регионов мира. Программа фестиваля включала, в частности, такие мероприятия, как выставка достижений в области изучения тайцзи, соревнования, а также туристический форум.

Как отмечает "Наньхайван", фестиваль поможет городу Санья укрепиться в качестве "центра всемирного туризма, здоровья и потребления тайцзи". Данный стиль ушу должен послужить мостом для интеграции таких направлений, как спорт, туризм и культура.

Целью проведения фестиваля стало продвижение богатых туристических ресурсов живописного тропического острова Хайнань, а также традиционных китайских боевых искусств. К ним относится и гимнастика тайцзицюань, в основу которой положен комплекс психофизических и дыхательных упражнений с плавными размеренными движениями.