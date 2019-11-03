Патриарх Кирилл: вошедшие в РПЦ верующие Парижской архиепископии сделали правильный выбор

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Духовенство и прихожане Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, воссоединившиеся с Русской православной церковью (РПЦ), сделали правильный выбор в пользу духовного единства. Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал после совместной литургии с духовенством архиепископии в храме Христа Спасителя в воскресенье.

"Чада нашей церкви… сделали правильный выбор в пользу единства церкви, единства своих общин и сохранения традиций. Даст бог, возвращение в Русскую церковь укрепит их, поможет нести свое служение как многим тысячам наших соотечественников, проживающих в Западной Европе, так и коренным жителям европейских стран. Я благодарю вас, дорогой владыка Иоанн, и ваших пастырей и паствы, за решимость и твердость в обстоятельствах, окружавших ваше возвращение на нашу совместную молитву здесь, в Москве, в главном кафедральном соборе Русской церкви. Я счастлив сегодня сказать вам: добро пожаловать домой, в ваш духовный дом!" - сказал он.

Патриарх Кирилл передал в дар архиепископии ковчег с частицей мощей первого после восстановления патриаршества Поместным собором 1917-1918 годов патриарха Московского и всея Руси Тихона и икону новомучеников - участников этого Поместного собора.

3 ноября патриарх совершил божественную литургию вместе с клиром Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, где произвел главу архиепископии архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) в сан митрополита и вручил ему Патриаршую и Синодальную грамоту о единстве с РПЦ.

Делегация архиепископии прибыла в Москву в пятницу для участия в торжественных мероприятиях по случаю воссоединения духовенства архиепископии с РПЦ, которые проходят в Москве со 2 по 4 ноября. 2 ноября ее представители посетили Донской ставропигиальный мужской монастырь в Москве и Троице-Сергиеву лавру. Ожидается, что 4 ноября, в день Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, патриарх Кирилл и архиепископ Иоанн будут сослужить в патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

Историческое примирение

В свою очередь глава архиепископии митрополит Дубнинский Иоанн отметил, что это решение является историческим, поскольку позволило сохранить самобытность приходов и совершить историческое примирение.

"Происходящее событие является историческим, потому что ваше попечение проявилось в тот момент, когда целостность и призвание архиепископии были под угрозой уничтожения. Вы подарили возможность выжить и продолжить осуществлять свое миссионерское призвание во Франции и в Западной Европе. Вы обеспечиваете сохранение нашего церковного удела таким, как он сформировался, и таким, как он существует. Вы сохраняете нашу самобытность, которой мы очень дорожим и которая сподвигла обратиться к вашему попечению <...> Это больше, чем простая интеграция, это закрепление церковного примирения", - подчеркнул он.

Митрополит напомнил, что прихожанами архиепископии являются не только эмигранты и их потомки, а также местные жители, которые благодаря этим приходам смогли познать православную веру. "Архиепископия стала духовным домом для представителей коренных народов <...> Основанная на русской традиции, она стала многоэтнической и многоязыковой общностью, более половины ее клириков и верующих - западного происхождения", - добавил глава архиепископии.

Путь к единству церкви

Патриарх Кирилл видит знак божьего промысла в том, что Русская церковь нашла в себе силы "преодолеть последнее разделение, порожденное гражданским настроением в России начала века ХХ-го".

"Сегодня, когда в православии возникают очень опасные раскольнические тенденции, когда мы знаем, что пресекается даже общение между поместными православными церквами из-за грубого нарушения канонов, - вот в это время некоего канонического помрачения в сознании многих просветляется каноническое сознание Русской православной церкви", - обратился патриарх к верующим.

Он отметил, что во время новых тяжелых разногласий между православными церквями сегодняшнее воссоединение напоминает о необходимости веры в преодоление их в будущем.