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Путин вручит премию за вклад в укрепление единства и посетит выставку о войне 4 ноября

Президент возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет в понедельник участие в торжествах, посвященных Дню народного единства. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Кремля.

Так, по сложившейся традиции глава государства возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. "В церемонии возложения примут участие представители религиозных конфессий и молодежных организаций", - отметили в Кремле.

Затем Путин посетит выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве", которая пройдет в Центральном выставочном зале Манеж в рамках XVIII церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь - ко Дню народного единства". Как сообщили в пресс-службе, 150 произведений живописи и скульптуры, представленные на выставке, рассказывают "о пути к Победе, о том, как отражалась тема войны в изобразительном искусстве 1940-х - 2010-х годов". В экспозиции участвуют 42 музея из 34 городов России. Выставка продолжает экспозицию "Сокровища музеев России", прошедшую в 2018 году в Манеже и восьми региональных центрах страны.

Позднее состоится торжественный прием в честь Дня народного единства в Кремле, в ходе которого глава государства вручит премию за вклад в укрепление единства российской нации и ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами. Как сообщалось 1 ноября, в этом году премию президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации решено присудить социологу Леокадии Дробижевой - руководителю Центра исследования межнациональных отношений Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

А вечером в понедельник в концертном зале "Зарядье" президент посетит концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, в котором примут участие лауреаты XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского.

День народного единства отмечают в России 4 ноября с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году - ключевом событии в истории Смутного времени в России (1598-1613). Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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