Голикова назвала неудачным проведение оптимизации медучреждений во многих регионах России

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Оптимизация медицинских учреждений во многих регионах РФ была проведена неудачно. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия-1".

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"Конечно, во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем, - заявила она. - Системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов".

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что на сегодняшний день районные больницы находятся в "плохом, если не сказать, ужасном" состоянии. "Тема годами не решалась", - добавил он.

Ранее на заседании президиума Госсовета президент России Владимир Путин заявил, что власти регионов часто схематично проводят оптимизацию в первичном звене медицины, усложняя доступ к медицинской помощи. По его словам, логистика медучреждений не учитывает запросы и интересы людей и не обеспечивает широкую доступность медицинских услуг