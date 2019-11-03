Дербентский район Дагестана отметил 98-летие фестивалем "Севиндж" и выставкой агропрома

ДЕРБЕНТ /Дагестан/, 3 ноября. /ТАСС/. Дербентский район отметил свое 98-летие Республиканским фестивалем азербайджанской культуры "Севиндж" и праздником "Золотая осень" с выставкой сельхозпродукции, передает корреспондент ТАСС.

Праздничные мероприятия, которые также приурочили к предстоящему Дню народного единства, начались с обхода экспозиции, на которой сельхозпредприятия района выставили выращенные у себя овощи, фрукты, а также представили блюда национальной кухни, домашнюю выпечку. Среди них - помидоры, огурцы, капуста, разные сорта винограда, праздничный плов, разные виды халвы и сыров.

Торжественную часть празднования открыл исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев, который отметил, что в районе сложилась "такая добрая традиция, что празднование этой [даты] проходит, когда завершается сбор урожая". "Поздравляю всех наших тружеников, жителей района за достижения этого года. Желаю добра, мира, благополучия и успехов в созидательной деятельности во имя дальнейшего процветания нашего района", - обратился к собравшимся Шихиев.

По словам депутата Народного собрания Дагестана Яхьи Гаджиева, Дербентский район - "райский уголок, где живет трудолюбивый народ". "Жить в Дербентском район бедно - это грех. Перед нами стоят большие задачи. И я уверен, Дербентский район завоюет былую славу", - сказал Гаджиев.

Фестиваль "Севиндж", как сообщили в администрации Дербентского района, стал "самым ярким и зрелищным из всех мероприятий". Участие в фестивале приняли государственный ансамбль танца Дагестана "Каспий", артисты Азербайджанского, Лезгинского и Табасаранского государственных театров, студенты Дербентского музыкального училища, воспитанники детских школ искусств и художества, детских садов района.

Целью фестиваля является сохранение, развитие и популяризация традиционной культуры азербайджанцев, проживающих в Дагестане, а также укрепление мира, дружбы, добрососедства между народами республики, творческого взаимообмена и взаимообогащения культур народов, репертуара самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей.

Фестиваль организован администрацией и отделом культуры Дербентского района при поддержке министерства культуры Дагестана и Республиканского Дома народного творчества.

Один из крупных районов

Дербентский район площадью более 800 кв. км и населением более 110 тыс. человек является одним из крупных районов Дагестана. Здесь проживают представители всех наций и народностей республики, большинство из которых - азербайджанцы (около 60%). Вместе с ними мирно живут представители таких национальностей, как лезгины, табасаранцы, даргинцы, агульцы, русские, кумыки, рутульцы, лакцы и другие. В районе - 40 населенных пунктов в составе двух городских и 27 сельских поселений. Дербентский район был образован в 1921 году в составе Нижнетабасаранского и Теркеменского из Кайтаго-Табасаранского округа и Мюшкирского из Кюринского округа.