Песков: у молодых специалистов сформировался прагматичный подход к собственной жизни

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Молодые специалисты нового поколения обладают прагматичным подходом к жизни и знают, чего они хотят. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"У людей горят глаза, и видно, что люди знают, что они хотят в следующий год своей жизни, через пять лет, через 10 лет. И они знают, что могут, как могут себя предложить, и сколько за это будут получать. Абсолютно новый прагматичный характер подхода к своей собственной жизни, - сказал он. - А если каждый устраивает свою собственную жизнь, он, соответственно, устраивает жизнь всей страны".

Песков напомнил, что после распада СССР развалилась и система подготовки специалистов. По его словам, "люди не хотели учиться, они все хотели работать в ларьках и не понимали, нужно ли получить высшее образование". "Мы прошли, слава богу, через этот период. Более того, мы находимся сейчас в периоде технологической трансформации. Будут какие-то преобразования, масштаб которых мы с вами даже не можем точно сформулировать", - отметил он.

Песков также подчеркнул, что технологические преобразования откладывают отпечаток на потребности в конкретных кадрах. "Если раньше нужны были, предположим, плотники, то сейчас нужны специалисты по деревообрабатывающему станку с числовым программным управлением. И, соответственно, кто-то должен думать о том, что нужно экономике, в экономике что нужно конкретным компаниям и предприятиям, какие профессии, какие учебные заведения их готовят", - пояснил пресс-секретарь.