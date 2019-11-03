"Известия": ученые установили, что излишняя мотивация может навредить детской успеваемости

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Ученые из Университета Эдинбурга выяснили, что чрезмерная мотивация и неоправданная похвала в адрес детей могут привести к ухудшению их результатов в учебе. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование Университета, опубликованное в Journal of Experimental Psychology.

Как сообщает издание, ученые провели исследование в четыре этапа на учениках 5-6 классов одной из китайских школ из небогатого района. Детей, среди которых было 89 мальчиков и 101 девочка, разделили на три группы и дали им задания разной степени сложности. По данным "Известий", одну группу учеников после выполнения каждого задания мотивировали на усердие словами: "Ты вложил много усилий и постарался на славу", другим же говорили: "Ты, наверное, сам по себе очень умен", а третьим не сказали ничего. После этого ученые сравнили успеваемость школьников во всех группах, а также провели анализ их оценок за все время обучения.

Издание отмечает, что позитивная мотивация, которая была использована в первых двух случаях, не обладала никаким положительным эффектом, а в некоторых ситуациях даже, наоборот, вредила результатам школьников. Как сообщают "Известия", ученые связали это с тем, что, стремясь вернуть ребенку веру в себя, взрослые не уделяют должного внимания реальным проблемам, с которыми дети сталкиваются в учебном заведении.

Российские специалисты, опрошенные изданием, согласны с выводами своих британских коллег. "Необходим комплекс не только внешних, но и внутренних факторов мотивации, включающих в себя специфические установки учащегося. На успешность обучения оказывают влияние реальные способности и осознанная цель - то есть понимание, для чего нужен успех в учебе, на что это повлияет. Отечественные психологи отмечают, что специфику мотивации школьников обусловливают прежде всего особенности системы обучения", - уточнил "Известиям" заведующий кафедрой социальной и дифференциальной психологии филологического факультета РУДН профессор Сергей Кудинов.

По данным издания, специалисты считают, что совместная работа, при которой ребенок выступает в качестве равного партнера, является самым верным путем для родителей к мотивации детей. Таким образом, по мнению экспертов, ребенок учится осознавать собственную ответственность, а также познает творческий процесс.