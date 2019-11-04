Более 500 сахалинцев совершили ночной забег в День народного единства

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. День народного единства в Сахалинской области начался в понедельник с ночного забега по Южно-Сахалинску до средней площадки спортивно-туристического комплекса (СТК) "Горный воздух". В спортивном мероприятии приняли участие более 500 островитян, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Спортивное мероприятие в Южно-Сахалинске провели в честь Дня народного единства. Старт забегу был дан на площади Славы. Участие в нем приняли любители бега, дети, пенсионеры, участники проекта "Сахалинское долголетие" и другие островитяне", - говорится в сообщении. Помимо сахалинцев, в забеге приняли участие некоторые жители Владивостока и Санкт-Петербурга, находившиеся в Южно-Сахалинске в этот день.

Финишировали участники на средней станции СТК "Горный воздух". Там, на горнолыжном комплексе для бегунов приготовили чай с тортом. Всех участников поздравил министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков. По окончании забега всем участникам вручили сертификаты.

Кроме того, с утра в городе прошло шествие от Воскресенского собора с Казанской иконой Божьей Матери. Ее вместе с ковчегом с частицей мощей святителя Феофана Затворника 24 октября доставили для поклонения на Сахалин из Свято-Успенского Вышенского монастыря Рязанской митрополии. К моменту окончания шествия на площади у Дома правительства региона начался праздничный концерт.

В библиотеках области в понедельник проведут часы патриотизма и уроки мужества, а в домах культуры - тематические вечера для молодежи и концерты. В Южно-Сахалинске развлекательная программа с играми, квестами и выступлениями творческих коллективов пройдет в Городском парке культуры и отдыха им. Юрия Гагарина.

В одном часовом поясе с Сахалинской областью праздник начался в Магаданской области. В течение дня во всех городских округах региона пройдут программы, состоящие из праздничных концертных мероприятий, торжественных встреч, музыкально-поэтических вечеров, литературных гостиных. В музеях области запланировано экскурсионное обслуживание по действующим экспозициям. Ранее сообщалось о том, что праздник стартовал на Камчатке и Чукотке.

День народного единства

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Государственный праздник установлен в честь важного события в истории России - освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.