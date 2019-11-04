Два новых корпуса планируется построить для севастопольского вуза по ФЦП

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Два учебно-лабораторных корпуса будут построены для Севастопольского государственного университета к 2022 году, сообщили ТАСС в вузе.

"В СевГУ в рамках создания Южного кампуса планируется строительство и реконструкция восьми объектов, в том числе первой и второй очереди учебно-лабораторного корпуса. Корпус, как планируется, войдет в структуру конкурентоспособного научно-учебного лабораторного комплекса, который создается в университете", - говорится в ответе вуза на официальный запрос ТАСС.

Уточняется, что в корпусе будут проводиться фундаментальные и прикладные исследования по направлениям техносферной безопасности, технологии машиностроения, приборных систем и автоматизации технологических процессов, автомобильного транспорта, технической механики и машиноведения, информационной безопасности и радиоэлектроники, электронной техники. Согласно проекту, корпус будет состоять из двух семиэтажных зданий, соединенных переходом-галереей. Оба здания будут приспособлены для маломобильных людей и инвалидов, в частности для них обустроят пандусы и специальные санузлы. Запланировано благоустройство и озеленение территории.

Первая очередь строительства предполагает возведение здания площадью 15,75 тыс. кв. м, которое одновременно сможет принимать до 1,7 тыс. учащихся; в нем будут расположены 10 кафедр и 45 лабораторий, лекционные аудитории, чертежные залы, компьютерные аудитории, подвальный этаж. Также предусмотрен буфет на 40 мест, гардеробные и душевые с санузлами. Вторая очередь - здание площадью 9,73 кв. м, рассчитанное на единовременное пребывание 700 учащихся. В нем будут расположены более 30 лабораторий, на цокольном этаже также разместятся гардеробные, столовая, санузлы и душевые.

По данным пресс-службы, также сейчас проводится реконструкция библиотеки СевГУ, в результате которой площадь здания удастся увеличить до 6,1 тыс. кв. м. Будет выполнена наружная и внутренняя отделка здания, устранены дефекты здания, предприняты меры по обеспечению пожарной безопасности. "В проекте учтены последние достижения в области библиотечных технологий, обеспечены требуемые условия для хранения книжных фондов, организованы условия для обслуживания маломобильных групп населения, передвигающихся на колясках, место для обслуживания слабовидящих и незрячих", - добавили в вузе.

По данным вуза, строительство ведется в соответствии с концепцией развития университета на период до 2030 года и финансируется за счет федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. В 2019-2022 году на строительство и реконструкцию восьми объектов в сумме планируется направить 3,85 млрд рублей.