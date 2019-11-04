МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства на своей странице в Facebook в понедельник.

"С праздником, с Днем народного единства!" - говорится в сообщении. К поздравлению прикреплены фотографии из самолета.

Медведев 4 ноября выступит на 14-м Восточноазиатском саммите (ВАС), который проходит в Бангкоке. Участники встречи обменяются мнениями по вопросам продвижения сотрудничества в рамках ВАС в приоритетных сферах, включая устойчивое развитие и экономическую взаимосвязанность, цифровые технологии, реагирование на новые вызовы и угрозы.

3 ноября премьер провел ряд двусторонних встреч на полях делового инвестиционного саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).