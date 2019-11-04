Медведев поздравил гендиректора музея Бахрушина с юбилеем

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 60-летием генерального директора Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина Дмитрия Родионова. Телеграмма с поздравлением опубликована в понедельник на сайте кабмина.

"Благодаря Вашему профессионализму и энергии один из крупнейших театральных музеев мира не только сохраняет свои традиции, но и открыт новым идеям, является культурным центром", - говорится в телеграмме. Премьер отметил, что на выставочном пространстве музея оживает история русского театра, а богатые экспозиции насчитывают 1,5 млн раритетов.

Дмитрий Родионов - заслуженный деятель культуры, член Союза театральных деятелей России, главный редактор журнала "Сцена". Также является доцентом кафедры менеджмента сценических искусств в Российском институте театрального искусства - ГИТИС, читает в Школе-студии МХАТ лекции по организации гастрольной деятельности, связям с общественностью и актуальным вопросам театральной деятельности.