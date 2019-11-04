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Путин поприветствовал участников и гостей выставки "Память поколений" в Манеже

Президент подчеркнул, что проект приурочен к 75-летнему юбилею Победы, а также уточнил, что 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" и отметил высокую культурную и историческую ценность представленных на ней экспонатов. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что проект приурочен к 75-летнему юбилею Победы, который будет отмечаться в 2020 году, а также уточнил, что этот год объявлен в России Годом памяти и славы. "Уверен, что подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны всегда будет вдохновлять нас, являться неисчерпаемым источником творческих тем и для признанных мастеров, и для тех, кто только начинает свой путь в искусстве", - говорится в телеграмме.

Путин высоко оценил работу организаторов выставки. "Особо отмечу большую, кропотливую, высокопрофессиональную работу, проделанную инициаторами и организаторами выставки - Патриаршим Советом по культуре и специалистами Государственной Третьяковской галереи", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Путин в понедельник посетит выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве", которая проходит в выставочном зале "Манеж" в рамках XVIII церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь - ко Дню народного единства". Около 150 произведений живописи и скульптуры, представленные на выставке, рассказывают "о пути к Победе, о том, как отражалась тема войны в изобразительном искусстве 1940-х - 2010-х годов". В экспозиции участвуют 42 музея из 34 городов России. Выставка продолжает экспозицию "Сокровища музеев России", прошедшую в 2018 году в Манеже и восьми региональных центрах страны.

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