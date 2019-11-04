В Симферополе открылись солнечные часы, выкованные в виде карты России

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Участники чемпионата кузнечного искусства выковали солнечные часы в виде карты России площадью более 40 кв. м и весом в 18 тонн. Арт-объект, получивший название "Время Крыма", открыт в понедельник с участием премьер-министра региона Юрия Гоцанюка, депутатов Госсовета, представителей городской власти Симферополя, общественности.

"Этот арт-объект станет очередной визиткой нашей республики, символично его открытие в День народного единства. Народное единство - это, прежде всего, целостность нашей истории, взаимоуважение и дружба всех народов, которых объединяет наше большое Отечество. Это патриотизм и любовь к своему Отечеству и к своей малой родине", - отметил Гоцанюк.

На изготовление часов-карты, установленной в сквере имени писателя Константина Тренева в Симферополе, ушел почти год, сообщил журналистам инициатор создания, руководитель всероссийской организации "Гильдия кузнецов России" Василий Кондуров.

Над композицией трудилось свыше 300 кузнецов со всех регионов РФ. Художественная композиция имеет вид стилизованной карты России, состоящей из сегментов-регионов. Каждый из них декорирован кузнецами и является своего рода визитной карточкой региона с коваными изображениями достопримечательностей. К примеру, столичный сегмент выполнен в виде Спасской башни Кремля, Томск представлен изображением фасада здания университета, Крым - генуэзской крепостью в Судаке, зданием железнодорожного вокзала в Симферополе и Крымским мостом через Керченский пролив, соединившего полуостров с материковой Россией.

В центре карты закреплен указатель-гномон в виде кованой миниатюры ангела-хранителя. По замыслу организаторов, ангел-хранитель, следуя за солнцем, будет пролетая над Россией указывать астрономическое время на плоскости карты.

Фестиваль кузнечного искусства проходит в Симферополе с 31 октября по 5 ноября 2019 года.