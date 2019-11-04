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Более 1,5 тыс. иностранцев получили разрешение на работу в Цюнчжоу на острове Хайнань

По данным портала "Наньхайван", среди них в основном граждане России, Великобритании, Канады, США, Таиланда и Южной Кореи

ХАЙКОУ /Китай/, 4 ноября. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. граждан из 83 стран и регионов мира по состоянию на октябрь текущего года получили разрешение на работу в городе Цюнчжоу на востоке провинции Хайнань (Южный Китай). Об этом сообщил портал "Наньхайван".

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По его данным, среди экспатов в основном граждане России, Великобритании, Канады, США, Таиланда и Южной Кореи. Специалисты задействованы в таких отраслях, как туристические услуги, сфера образования, транспорт, торговля и коммерция. Отмечается, что 30% приезжих заняты на должностях преподавателей, 20% - технических специалистов, 50% - на посту руководителей и менеджеров иностранных и китайских предприятий. В материале подчеркивается, что 80% экспатов имеют высшее образование, что "благополучно сказывается на развитии провинции".

Как отмечается, в настоящее время Хайнань постепенно расширяет круг лиц, претендующих на получение долгосрочных виз и разрешения на работу. В провинции создаются иммиграционные центры, повышается уровень оказания услуг иностранцам.

"Наньхайван" сообщает, что Хайнань заинтересован в привлечении иностранных специалистов по самым различным направлениям в сфере бизнеса с целью дальнейшего продвижения строительства зоны свободной торговли, а также увеличении притока иностранного капитала в регион. Особое внимание уделяется сфере образования с точки зрения повышения качества обучения и улучшения имиджа учебных заведений провинции, а также науке и технологиям для развития международного сотрудничества.

Последний год власти Хайнаня активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны запустит процессы глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
КанадаСШАТаиландВеликобританияРоссияКитайРеспублика КореяСи ЦзиньпинХайнань
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