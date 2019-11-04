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В РПЦ перешло 60 общин и 90 клириков Западноевропейской архиепископии

Около 10 общин остались в Константинопольском патриархате, рассказал митрополит Дубнинский Иоанн

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Шестьдесят общин Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в Европе перешли в Московский патриархат, 10 - остались в Константинопольском. Об этом глава архиепископии, митрополит Дубнинский Иоанн (Реннето) рассказал журналистам в понедельник.

"Мы сохранили 60 приходов, но есть те, которые вернутся к нам. Что касается клириков, священников и дьяконов - около 90 человек осталось и подтвердили желание жить в единстве с Московским патриархатом. Около 10 общин остались в Константинопольском патриархате. Некоторые хотят уйти в Румынскую церковь, другие еще не решили", - сказал он.

Об Архиепископии приходов русской традиции

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (или же Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции) - бывшая епархия (экзархат) в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже. Приходы расположены в ряде стран Европы, главным образом во Франции. Она была создана в феврале 1931 года, объединив принятые в Константинопольский патриархат русские заграничные приходы, а в настоящее время ее прихожанами являются как потомки эмигрантов, так и коренные жители европейских стран.

Священный синод Константинопольского патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе. После этого в феврале этого года внеочередное собрание архиепископии проголосовало против решения синода Константинопольского патриархата о ее упразднении. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять ее в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления.

В сентябре архиепископ Иоанн обратился к патриарху Кириллу о вступлении в каноническое единство с РПЦ. Священный синод РПЦ постановил принять в свою юрисдикцию ряд обратившихся с просьбой об этом священнослужителей архиепископии во главе с возглавляющим ее архиепископом Дубнинским (на тот момент - Хариупольским, ныне - митрополитом Дубнинским) Иоанном (Реннето). 3 ноября в Храме Христа Спасителя патриарх Кирилл вручил митрополиту Иоанну грамоту о единстве архиепископии с РПЦ.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
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