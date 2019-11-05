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Кризис в Сирии

ЮНИСЕФ призвал обеспечить возвращение детей беженцев из 60 стран, оказавшихся в Сирии

По данным организации, более 28 тыс. детей не могут покинуть Сирию

ТАСС, 5 ноября. Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор обратилась к международному сообществу с призывом способствовать возвращению детей беженцев из разных стран, оказавшихся на северо-востоке Сирии. Соответствующее заявление было опубликовано в понедельник на сайте организации.

"В связи с последними событиями на северо-востоке Сирии обострилась необходимость в репатриации государствами иностранных детей, оказавшихся на этой территории, пока не стало слишком поздно" - говорится в заявлении.

По словам Фор, в настоящее время свыше 28 тыс. детей из более 60 стран мира (из них 20 тыс. - из Ирака) не могут покинуть Сирию. Более 80% из них не достигли 12-летнего возраста, а половине еще не исполнилось пяти лет.

Все они содержатся в условиях, непригодных для жизни детей. Глава ЮНИСЕФ отметила усилия некоторых стран, благодаря которым более 650 детей смогли вернуться на родину, однако сказала, что такие случаи являются "скорее исключением, чем правилом".

Теги
СирияКризис в Сирии
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