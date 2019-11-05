ЮНИСЕФ призвал обеспечить возвращение детей беженцев из 60 стран, оказавшихся в Сирии

ТАСС, 5 ноября. Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор обратилась к международному сообществу с призывом способствовать возвращению детей беженцев из разных стран, оказавшихся на северо-востоке Сирии. Соответствующее заявление было опубликовано в понедельник на сайте организации.

"В связи с последними событиями на северо-востоке Сирии обострилась необходимость в репатриации государствами иностранных детей, оказавшихся на этой территории, пока не стало слишком поздно" - говорится в заявлении.

По словам Фор, в настоящее время свыше 28 тыс. детей из более 60 стран мира (из них 20 тыс. - из Ирака) не могут покинуть Сирию. Более 80% из них не достигли 12-летнего возраста, а половине еще не исполнилось пяти лет.

Все они содержатся в условиях, непригодных для жизни детей. Глава ЮНИСЕФ отметила усилия некоторых стран, благодаря которым более 650 детей смогли вернуться на родину, однако сказала, что такие случаи являются "скорее исключением, чем правилом".