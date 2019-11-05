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"Известия": в Госдуме предложили разрешить тратить пенсионные сбережения на покупку жилья

Люди должны иметь право распоряжаться средствами с максимальной отдачей и эффективностью, считает автор инициативы Дмитрий Скриванов
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© Валерий Морев/ТАСС, архив

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Рабочая группа Госдумы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы планирует рассмотреть поправку к законопроекту о гарантированном пенсионном плане (ГПП), которая разрешает использовать средства ГПП для покупки жилья, получения образования и другие значимые нужды. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на автора инициативы, главу группы Дмитрия Скриванова.

"Предлагается сделать так, как это сегодня практикуется, к примеру, при использовании материнского капитала. Предполагается, что люди получат свои накопления в собственность и должны иметь право распоряжаться ими с максимальной отдачей и эффективностью", - цитирует издание Скриванова.

На заседании рабочей группы будут обсуждаться условия предоставления средств гражданам, уточнил депутат. В Минфине "Известиям" сообщили, что предложение Скриванова будет рассмотрено, и напомнили, что в представленном законопроекте о ГПП предусмотрена выдача пенсионных накоплений только на дорогостоящее лечение.

29 октября Минфин и ЦБ представили новый вид системы накопительной пенсии - гарантированный пенсионный план, который позволит россиянам создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя, добровольно перечисляя средства из зарплаты в Негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Законопроект о ГПП

Особенностью ГПП является добровольный порядок присоединения к системе. Это также дает возможность гражданам копить на пенсию в НПФ из своей зарплаты. Помимо прочего, средства, перечисленные в ГПП, можно будет досрочно забрать в случае тяжелого заболевания.

В соответствии с новой системой накопительной пенсии гражданам и работодателям, вовлеченным в ГПП, будет положен ряд налоговых льгот. Граждане смогут получить 13-процентный вычет по НДФЛ на ежемесячный взнос, не превышающий 6% от зарплаты. Для работодателей, перечисляющих взносы по ГПП своих работников, также предусмотрены налоговые льготы. В частности, они смогут получить льготу по налогу на прибыль, отнеся понесенные расходы на себестоимость.

Как ранее рассказал журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов, законопроект о ГПП может быть принят в 2020 году. Вступление в силу с учетом отсрочки может произойти в середине 2021 года.

Теги
Скриванов, Дмитрий Станиславович
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