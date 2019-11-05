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В работе Snapchat произошел сбой

Чаще всего жалобы поступают из Великобритании, Франции и США

ТАСС, 5 ноября. Нарушения в работе мобильного сервиса обмена сообщениями Snapchat наблюдаются во вторник по всему миру. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных приложений и интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Snapchat наблюдаются с 21:30 по времени Восточного побережья США (05:30 вторника мск)", - говорится в сообщении. Чаще всего жалобы поступают из Великобритании, Франции и США.

По данным Downdetector, основная часть пользователей (91%) жалуется на проблемы с получением сообщений и обновлением данных. Еще 8% не могут отправить сообщение.

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