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Джейн Фонду каждую пятницу арестовывают у Конгресса США за экопротесты

При этом она не собирается прекращать участие в этих акциях

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Американская актриса Джейн Фонда каждую пятницу участвует в проводимых у здания Конгресса США акциях в защиту окружающей среды. Ее каждый раз задерживают за это стражи порядка, но актриса намерена продолжать свою кампанию и не исключает того, что встретит свой 82-ой день рождения, 21 декабря, за решеткой.

Об этом сообщила газета The New York Times, отметившая, что Фонда проводит эти акции с сентября. В минувшую пятницу она была среди нескольких экоактивистов, задержанных в фойе здания Hart на Капитолийском холме, где размещаются офисы сенаторов. Сопровождавших ее актрис, Кэтрин Кинер и Розанну Аркетт, отпустили, выписав штрафы, а Фонда провела ночь в тюрьме - на следующий день ей предстояли судебные слушания по поводу ее предыдущего ареста.

"Участие звезд в акциях протеста привлекает внимание, - отметила The New York Times, - и Джейн Фонда не делает секрета из того, что использует те преимущества, которые у нее есть. Она водит электромобиль, не пользуется пластиком, употребляет в пищу как можно меньше мяса и ограничивает свои перелеты: в отличие от других звезд, пользующихся частными самолетами, она летает только обычными коммерческими рейсами. По ее словам, она участвует в акциях протеста потому, что считает, что может принести больше пользы". "Зачем быть звездой, если нельзя использовать свою славу как рычаг для того, чтобы добиться важной цели?" - привела газета ее слова.

По утверждению The New York Times, акции протеста с участием Фонды "превратились в что-то вроде постановок": в них участвуют певцы и музыканты. Для этих акций еженедельно выбираются отдельные темы, например, состояние Мирового океана, права женщин или протест против войны, причем накануне протестов для потенциальных участников в течение часа проводится детальный инструктаж в соцсетях. Пятничные акции получили название "Пожарная тревога". Как пояснила The New York Times, это название выбрано под влиянием выступления в ООН шведской школьницы Греты Тунберг, сравнившей глобальные климатические изменения с разрушительным пожаром.

Джейн Фонда - двукратная обладательница премии "Оскар" за фильмы "Клют" (Klute, 1972) и "Возвращение домой" (Coming Home, 1979). Она удостоена семи премий "Золотой глобус" (1962, 1972, 1973, 1978, 1979 - дважды, 1980), двух премий Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA (1979, 1980) и премии Emmy (1984). Она активно занимается благотворительностью и выступает в защиту прав женщин.

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