Власти Закарпатской области считают, что на Украине необходимо создать Венгерский район

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Регион компактного проживания венгров в Закарпатской области на Украине необходимо объединить в один район в рамках административной реформы в стране. Об этом заявил заместитель главы Закарпатского областного совета Иосиф Барто, сообщило издание Znaj.ua.

"Территории компактного проживания венгров собираются разделить между создаваемыми четырьмя районами Закарпатской области, что нарушит коммуникацию между поселениями, необходимо создать пятый - Венгерский район", - заявил он. Барто сообщил, что в рамках реформы в Закарпатской области планируется укрупнить районы - создать четыре новых, вместо 13 существующих. Вместе с тем, считает депутат, следует создать пятый район с центром в Берегово, в который бы вошли представители венгерской общины на Украине.

"Все эти инициативы позволят приблизить Украину к европейским ценностям и решат проблемы межнациональных взаимоотношений", - подчеркнул он.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной радой нового закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях страны является только государственный язык. Возмущение венгерской общины вызвало и решение Конституционного суда Украины признать не соответствующим Конституции закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального. В связи с этим Венгрия официально инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины. Будапешт также приступил к блокированию проведения заседаний Комиссии Украина - НАТО.

Как заявил 26 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Будапешт рассчитывает, что Киев предпримет реальные шаги по возвращению прав венгерскому меньшинству на Украине. По оценкам венгерской стороны, на Украине проживает около 150 тыс. этнических венгров.