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Власти китайской провинции Хайнань делают ставку на российских туристов

Вице-мэр города Санья Чэнь Тецзюнь уверен, что для роста турпотока необходимо увеличить количество авиарейсов из России в этот курортный город

САНЬЯ /провинция Хайнань, Южный Китай/, 5 ноября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Суржанский/. Администрация курортного города Санья, расположенного в южной части китайского острова Хайнань, рассчитывает уже в самое ближайшее время на значительное увеличение числа российских туристов, предлагая им максимально комфортные условия и широкой выбор услуг и развлечений. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС вице-мэр города Чэнь Тецзюнь, приветствуя группу российских журналистов, приглашенных на остров в рамках пресс-тура "Прекрасная [провинция] Хайнань глазами российских СМИ". Он подчеркнул, что не видит препятствий для достижения поставленной цели. Главное, по мнению Чэнь Тецзюня, - это увеличить количество авиарейсов из России в Санью.

В настоящее время действуют 18 авиамаршрутов, связывающих Санью с российскими городами. Семь из них были открыты только в этом году. До конца года планируется запустить еще шесть рейсов. Только с января по сентябрь нынешнего года Санью посетили свыше 180 тыс. российских туристов.

"С каждым годом все больше россиян выбирают своим местом отдыха именно наш город, - продолжил вице-мэр Саньи. - Нам есть что предложить. Это в первую очередь уникальная природа, чистейшие воздух и вода, ласковое Южно-Китайское море, услуги китайской медицины плюс активно развивающийся агротуризм. И что немаловажно для россиян - практически круглый год лето".

При этом вице-мэр Саньи выразил заинтересованность не только в привлечении российских туристов, но и в целом в развитии  двусторонних культурных связей. Так, например, он предлагает открыть в Санье центры российской культуры.

"Культура в России настолько богата и многообразна, что это [открытие центров] способствовало бы развитию нашего города и автоматически повысило бы его статус, - сказал Чэнь Тецзюнь. - Мы также были бы рады организовывать у себя спортивные соревнования, скажем, по водным и пляжным видам спорта с участием россиян и китайцев". Кстати, опыт проведения мероприятий международного уровня у городских властей Саньи есть. В 2018 году здесь проходил конкурс красоты "Мисс Мира".

Защита экологии в приоритете

Санья известен тем, что в городе нет заводов и промышленных предприятий, чем местные жители очень гордятся, а потому воздух здесь удивительно чистый. Это сразу же ощущаешь, как только спускаешься с трапа самолета. Как и во многих других китайских городах, улицы Саньи просто кишат мотороллерами, которые сразу же привлекают внимание своей бесшумностью.

Как оказалось, все они на электротяге. Дело в том, что городские власти, ведущие борьбу за чистоту воздуха, ввели запрет на проезд в центр Саньи скутеров, работающих на бензине. Кстати, бензин здесь недешев - около 8 юаней за 1 л 92-го, в пересчете на российскую валюту получается порядка 80 рублей. Что касается автомобилей, то уже начиная с 2030 года приобрести машину с бензиновым двигателем здесь будет просто невозможно, так что власти Хайнаня конкретными делами подтверждают свою приверженность защите окружающей среды.

Есть надписи на русском языке

Радушие, с которым здесь встречают россиян, отображается на многих указателях, в том числе дорожных, содержащих надписи на русском языке. Это значительно облегчает перемещение по городу и его окрестностям. Правда, взять в аренду автомобиль, как это делают многие наши соотечественники во время отдыха в других странах, не получится, для этого необходимо иметь китайские водительские права.

К слову, русская речь в Санье слышна повсюду, а отдыхать сюда приезжают не только рядовые россияне. Например, в зоне прилета аэропорта Саньи корреспондентом ТАСС была замечена очень высокопоставленная чиновница российского правительства, которая, судя по экипировке и сопровождающим ее домочадцам, прилетела сюда не на официальные переговоры.

Мелодия для носовой бамбуковой флейты

Надо сказать, что программа пресс-тура была составлена его организаторами с любовью. Китайцам очень хотелось показать все самое лучшее, и это у них получилось. Российские журналисты побывали в красивейших национальных парках "Край света" и "Небесные гроты", для них организовали экскурсию в море с осмотром живописнейших бухт и небольших островов, показали единственный на Хайнане пляж из вулканических пород, провезли практически по всему побережью с остановками в местных деревнях и заповедниках, ознакомили с богатым культурным наследием острова. Отдельный пункт программы - экскурсия на место проведения Азиатского форума в Боао. И все это, естественно, сопровождалось дегустацией блюд хайнаньской кухни, основу которой составляют морепродукты.

Ознакомление с культурным наследием Саньи преподнесло некоторые сюрпризы. Китайцы известны своей любовью к русской музыке, поэтому вовсе не было удивительным, когда во время посещения парка "Край света" российские журналисты услышали звуки "Подмосковных вечеров". Удивило другое - то, что местный музыкант Ван Ган исполнял любимую для многих россиян и китайцев мелодию на носовой бамбуковой флейте. Он утверждал, что Санья - единственное место в Китае, где местная народность ли сохранила эту многовековую технику исполнения.

"Если быть точным, то традиция игры на носовой флейте, при которой музыкант вдыхает ртом воздух, а носом выдыхает его в специальное отверстие инструмента, зародилась здесь у нас 3 тыс. лет назад", - рассказал Ван Ган. После чего предложил корреспонденту ТАСС попробовать самому исполнить "Подмосковные вечера" или что-нибудь на собственный выбор. Попробовал, не получилось.

Здесь был товарищ Си

Одним из пунктов программы было посещение Парка рисовых плантаций Шуэйдао, на территории которого расположен Музей риса и где со временем планируется разместить Центр по выращиванию гибридного риса. Ни один китайский стол не обходится без этой злаковой культуры. Рис для Китая - это не просто традиционное блюдо, это жизнь. Благоприятный тропический климат Хайнаня позволяет снимать урожай три раза в год.

В апреле прошлого года Парк рисовых плантаций посетил лично председатель КНР Си Цзиньпин. Здесь же он встретился с видным специалистом по выращиванию гибридного риса Юанем Лумпином, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии в местном музее. 89-летний Юань Лумпин, как говорят местные жители, в трудные для КНР времена помог решить в стране продовольственный вопрос. Что касается Си Цзиньпина, который уделяет большое внимание развитию аграрного сектора страны, то на Хайнане к нему особое отношение.

"Председателя Си здесь не просто уважают, его здесь любят, поскольку он все делает для простого народа", - поведал корреспонденту ТАСС один из работников Парка рисовых плантаций.

По-русски или по-китайски

В беседах китайские друзья из Саньи признавались, что очень нуждаются в квалифицированных специалистах, особенно со знанием русского языка. И это понятно. Динамичное развитие отношений между нашими странами, в которых туризм является лишь одной из составных частей, требует устранения языковых барьеров. Точно так же и власти Саньи, ставящие цель превратить город из чисто туристической международной зоны в экономический международный центр с упором на развитие IT-технологий, заинтересованы в российских специалистах со знанием китайского.

Насколько можно было судить, китайцы в этом вопросе действуют с гораздо большим упорством и рвением. С другой стороны, многие россияне в своей повседневной жизни нередко используют слова, в том числе с ярко выраженным китайским звучанием, которые помогают им находить общий язык практически в любой части света.

Теги
РоссияКитайХайнань
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