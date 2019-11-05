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Twitter заблокировал аккаунты палестинского новостного портала

Официального комментария социальной сети о причине введения ограничений для Quds News Network пока нет

ТАСС, 5 ноября. Социальная сеть Twitter заблокировала ряд аккаунтов независимого палестинского новостного портала Quds News Network, которые обладали аудиторией в несколько сотен тысяч подписчиков. Об этом во вторник сообщил телеканал Al Jazeera.

Официальный комментарий Twitter о причине введения ограничений в настоящий момент не приводится.

Отмечается, что в октябре Палестинская национальная администрация (ПНА) объявила о блокировке сайта Quds News Network по подозрению в причастности к киберпреступлениям. Как утверждает Al Jazeera со ссылкой на палестинских активистов, данное решение связано с критикой политики президента Палестины Махмуда Аббаса.

Теги
Палестина
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