Twitter заблокировал аккаунты палестинского новостного портала

ТАСС, 5 ноября. Социальная сеть Twitter заблокировала ряд аккаунтов независимого палестинского новостного портала Quds News Network, которые обладали аудиторией в несколько сотен тысяч подписчиков. Об этом во вторник сообщил телеканал Al Jazeera.

Официальный комментарий Twitter о причине введения ограничений в настоящий момент не приводится.

Отмечается, что в октябре Палестинская национальная администрация (ПНА) объявила о блокировке сайта Quds News Network по подозрению в причастности к киберпреступлениям. Как утверждает Al Jazeera со ссылкой на палестинских активистов, данное решение связано с критикой политики президента Палестины Махмуда Аббаса.