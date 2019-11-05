Песков сообщил, что конкретных сроков рассмотрения прошения о помиловании Берга нет

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Сроки рассмотрения прошений о помиловании в России не установлены, есть определенная процедура. Об этом журналистам заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, за какое время может быть рассмотрен вопрос о помиловании норвежца Фруде Берга, осужденного за шпионаж.

"Каких-то точных сроков нет. Там есть определенная процедура, определенная инстанция, которая выносит свои рекомендации <…>, но точных сроков никаких нет", - сказал Песков. Он затруднился сказать, поступило ли уже в Кремль прошение Берга о помиловании.

Московский городской суд 16 апреля признал Берга виновным в шпионаже против РФ и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Берг был задержан в Москве 5 декабря 2017 года в ходе спецоперации ФСБ. Как было установлено в ходе судебного следствия, норвежец собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России для разведывательной службы Норвегии.