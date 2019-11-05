Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков сообщил, что конкретных сроков рассмотрения прошения о помиловании Берга нет

Пресс-секретарь президента затруднился сказать, поступило ли уже в Кремль прошение Фруде Берга о помиловании

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Сроки рассмотрения прошений о помиловании в России не установлены, есть определенная процедура. Об этом журналистам заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, за какое время может быть рассмотрен вопрос о помиловании норвежца Фруде Берга, осужденного за шпионаж.

"Каких-то точных сроков нет. Там есть определенная процедура, определенная инстанция, которая выносит свои рекомендации <…>, но точных сроков никаких нет", - сказал Песков. Он затруднился сказать, поступило ли уже в Кремль прошение Берга о помиловании.

Московский городской суд 16 апреля признал Берга виновным в шпионаже против РФ и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Берг был задержан в Москве 5 декабря 2017 года в ходе спецоперации ФСБ. Как было установлено в ходе судебного следствия, норвежец собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России для разведывательной службы Норвегии.

Теги
НорвегияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
В суде сообщили, что ФБК имел возможность, но не вернул денежный перевод из-за рубежа
В Замоскворецком суде Москвы пояснили, что "неиспользование этой возможности суд расценивает как принятие этих денег"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС