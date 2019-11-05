Песков сообщил, что прямая линия с Путиным пройдет в 2020 году

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Следующая "Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится в 2020 году, сроки оглашения послания парламенту пока не определены. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Прямая линия будет в следующем году, - сказал он. - Послания президента Федеральному Собранию до конца этого года может и не быть". "Пока каких-то сроков [для послания] не устанавливалось", - добавил представитель Кремля.

Путин проводит прямую линию и обращается к парламенту, как правило, раз в год. Предыдущая прямая линия состоялась в июне 2019 года, а послание парламенту президент огласил в феврале 2019 года.