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Песков сообщил, что прямая линия с Путиным пройдет в 2020 году

При этом сроки послания парламенту пока не определены
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Следующая "Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится в 2020 году, сроки оглашения послания парламенту пока не определены. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Прямая линия будет в следующем году, - сказал он. - Послания президента Федеральному Собранию до конца этого года может и не быть". "Пока каких-то сроков [для послания] не устанавливалось", - добавил представитель Кремля.

Путин проводит прямую линию и обращается к парламенту, как правило, раз в год. Предыдущая прямая линия состоялась в июне 2019 года, а послание парламенту президент огласил в феврале 2019 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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