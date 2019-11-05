Совфед сформировал свод правил поведения сенаторов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации по просьбе Группы государств против коррупции (ГРЕКО) сформировал свод этических и профессиональных правил поведения сенаторов, который носит рекомендательный характер, сообщил во вторник председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"В адрес РФ от этой организации поступило соответствующее письмо, они указали на ряд пробелов, просчетов, недостаточных материалов и действий, которые позволяют сделать ГРЕКО вывод о том, что РФ не в полной мере выполняет их рекомендации. Одно из замечаний состоит в том, что у нас нет неких норм, правил поведения, предотвращающих неправомерные, в том числе коррупционные действия", - пояснил Тимченко на заседании комитета.

На заседании комитета был представлен сформированный группой сенаторов свод правил, которым рекомендовано руководствоваться членам Совета Федерации "в повседневной деятельности и во время исполнения своих профессиональных полномочий". По словам Тимченко, свод будет опубликован на сайте Совета Федерации, сенаторам будет разослано письмо с просьбой ознакомиться с этими правилами поведения.

"Жестко заставлять кого-то что-то делать мы не имеем права, но еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения этических, моральных, профессиональных качеств поведения мы просто обязаны. В данном своде выдержки из уже действующих законов", - подчеркнул Тимченко, уточнив, что документ не вводит для сенаторов каких-то новых правил поведения, а лишь обобщает все прописанные в различных законах нормы.

В беседе с ТАСС Тимченко допустил, что подкомитет Совфеда по этике в своей работе будет ссылаться на данный свод правил. По его словам, документ не предусматривает каких-либо новых санкций в отношений сенаторов за нарушения закона или правил поведения.

Документ (есть в распоряжении ТАСС) носит официальное название "Свод закрепленных в законодательстве РФ правил поведения члена Совета Федерации". Он обобщает ограничения, запреты и обязанности, которые в данный момент закреплены в ряде федеральных законов. В частности, в документе говорится о правилах поведения члена СФ на заседаниях палаты, перечисляются его права и обязанности, случаи досрочного прекращения полномочий, санкций за нарушения закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы". Также в своде правил подчеркивается, что ответственность за нарушение сенатором этических норм установлена регламентом Совфеда.