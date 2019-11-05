Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков затруднился сказать, почему Путин стал комсомольцем только в 20 лет

Аналогичным образом пресс-секретарь президента ответил и на вопрос о том, поступил ли Путин на службу в КГБ, не будучи членом КПСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не фокусировали внимание на датах в недавно опубликованной комсомольской характеристике на Владимира Путина, согласно которой будущий глава государства стал комсомольцем в двадцатилетнем возрасте, в 1972 году.

"Я никак не могу вам объяснить это, мы просто не делали таких сравнений, поэтому я не знаю", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, почему Путин поступил в ВЛКСМ только в возрасте 20 лет, а не ранее.

Аналогичным образом пресс-секретарь ответил и на вопрос, получается ли, что, как следует из комсомольской характеристики, на службу в КГБ будущий глава государства поступил, не будучи членом КПСС: "Может быть, ошибка, может быть - так [и было]. Не могу вам ничего сказать, мы особо на этом не фокусировали внимание".

Комсомольская характеристика на Путина 1970-х годов ранее появилась в экспозиции Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга. В частности, в анкете указано, что Путин является членом ВЛКСМ с 1972 года и с 1975 года состоит на учете комсомольской организации управления КГБ СССР по Ленинградской области. В документе отмечается, что "товарищ Путин постоянно повышает свой идейно-политический уровень", а также "постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство". Приводятся в характеристике и данные о его занятиях в свободное от работы время, в частности, о том, что он является мастером спорта СССР и чемпионом Ленинграда (1976 год) по борьбе дзюдо, а также мастером спорта СССР по борьбе самбо.

"Морально устойчив. Пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе", - говорится в заключительной части документа.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Евро-2020
В Петербурге проезд на общественном транспорте для зрителей Евро-2020 будет бесплатным
Выпадающие доходы перевозчиков Петербурга планируется компенсировать из городского бюджета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС