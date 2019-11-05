Песков затруднился сказать, почему Путин стал комсомольцем только в 20 лет

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не фокусировали внимание на датах в недавно опубликованной комсомольской характеристике на Владимира Путина, согласно которой будущий глава государства стал комсомольцем в двадцатилетнем возрасте, в 1972 году.

"Я никак не могу вам объяснить это, мы просто не делали таких сравнений, поэтому я не знаю", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, почему Путин поступил в ВЛКСМ только в возрасте 20 лет, а не ранее.

Аналогичным образом пресс-секретарь ответил и на вопрос, получается ли, что, как следует из комсомольской характеристики, на службу в КГБ будущий глава государства поступил, не будучи членом КПСС: "Может быть, ошибка, может быть - так [и было]. Не могу вам ничего сказать, мы особо на этом не фокусировали внимание".

Комсомольская характеристика на Путина 1970-х годов ранее появилась в экспозиции Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга. В частности, в анкете указано, что Путин является членом ВЛКСМ с 1972 года и с 1975 года состоит на учете комсомольской организации управления КГБ СССР по Ленинградской области. В документе отмечается, что "товарищ Путин постоянно повышает свой идейно-политический уровень", а также "постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство". Приводятся в характеристике и данные о его занятиях в свободное от работы время, в частности, о том, что он является мастером спорта СССР и чемпионом Ленинграда (1976 год) по борьбе дзюдо, а также мастером спорта СССР по борьбе самбо.

"Морально устойчив. Пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе", - говорится в заключительной части документа.