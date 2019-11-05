Путин обновил состав Совета при президенте по делам казачества

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета при президенте РФ по делам казачества. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

В обновленный состав совета вновь вошли, в частности, помощник президента РФ Анатолий Серышев (возглавлял совет с февраля 2019 года и снова назначен его главой), вице-премьер Виталий Мутко (назначен заместитель председателя совета), заместитель начальника управления президента РФ по вопросам госслужбы и кадров Александр Орехов (назначен ответственным секретарем совета).

Кроме того, в совет вошли первый заместитель Минэкономразвития Михаил Бабич, народная артистка России Надежда Бабкина, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, министр просвещения Ольга Васильева, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Совет при президенте РФ по делам казачества был образован в 2009 году распоряжением президента России Дмитрия Медведева.