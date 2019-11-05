МВД скорректирует процесс обучения полицейских в связи с ростом числа IT-преступлений

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев считает необходимым скорректировать образовательный процесс сотрудников ведомства в связи с увеличением числа преступлений в сфере высоких технологий. Об этом он сообщил во вторник в рамках торжественного приема по случаю награждения лучших сотрудников органов внутренних дел и отличников учебы образовательных организаций системы МВД России.

"С развитием научно-технического прогресса меняется мир вокруг нас. Появляются новые вызовы и угрозы, для нейтрализации которых необходимы соответствующие меры реагирования. В числе приоритетных была поставлена задача повышать уровень компетентности сотрудников, корректировать образовательные форматы в различных направлениях оперативно-служебной деятельности", - сказал министр.

Колокольцев наградил 35 представителей различных служб и подразделений органов внутренних дел, ставших победителями в номинациях лучший сотрудник подразделения правового обеспечения, оперативно-разыскной информации, специалист-кинолог, эксперт-криминалист и другие.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала ТАСС, что Колокольцев принял решение о создании в структуре министерства подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий. Новые подразделения будут сформированы по отраслевому принципу в пределах имеющейся штатной численности в центральном аппарате министерства и территориальных органах внутренних дел. Кроме того, планируется существенно увеличить штат Бюро специальных технических мероприятий МВД России, а также их подразделения на региональном уровне, сообщала Волк. По ее словам, до 30 декабря организационно-штатное управление МВД России подготовит ведомственный приказ о внесении изменений в штатные расписания подразделений центрального аппарата министерства, одновременно должны быть разработаны аналогичные приказы в территориальных ОВД.

Правоохранительные органы в последние годы констатируют рост числа преступлений, совершенных с использованием интернета, в их числе мошенничество, распространение наркотиков, хищение денежных средств и другие преступления. По данным Генпрокуратуры, каждое седьмое преступление в России совершается в сфере IT-технологий.