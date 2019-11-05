Сбитый во время войны штурмовик Ил-2 вернулся в Самару после реставрации

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Отреставрированный штурмовик Ил-2, сбитый во время Великой Отечественной войны (ВОВ), вернулся в Самару, где был собран в те годы, и совершил тестовый полет перед парадом Памяти, передает во вторник корреспондент ТАСС с места событий.

"Впервые к нам вернулся самолет, собранный на заводе более 70 лет назад. Я рад, что предоставлена возможность прикоснуться к результату труда ветеранов", - сказал гендиректор авиационного завода "Авиакор" Алексей Гусев.

Самолет Ил-2, собранный в Самаре (тогда - Куйбышев), принимал участие в Великой Отечественной войне. Он был сбит в 1943 году во время штурма немецкого аэропорта "Луостари" в Мурманской области. Пилот Алексей Скопинцев посадил поврежденный самолет на лед озера Кулонга. Пилот спасся, но самолет утонул. Через 70 лет сын пилота Иван обратился в фонд "Крылатая память Победы", с помощью которого самолет был найден после двух лет поисков и поднят с глубины в 20 м. Самолет отправился в Новосибирск, где на протяжении пяти лет его восстанавливали.

"Первый показ восстановленного самолета состоялся в 2017 году на авиасалоне МАКС. В 2018 году самолет летал своим ходом на авиасалон в Берлин. Теперь этот самолет впервые примет участие в самарском параде Памяти. Мы горды тем, что самолет вернулся домой, и его увидят жители Самары", - сказал президент фонда Борис Осетинский.

Дочь пилота Евгения, присутствовавшая на тестовом полете, поблагодарила ветеранов, которые собрали этот самолет, добавив, что будет присутствовать и на параде Памяти 7 ноября, в котором примет участие штурмовик.

Парад Памяти посвящен шествию, прошедшему 7 ноября 1941 года. Несмотря на тяжелое положение на фронтах, в стране тогда прошли три военных парада: в Москве, Воронеже и Куйбышеве (сейчас - Самара). В Куйбышеве в параде участвовали порядка 20 тыс. военнослужащих, которые после торжественного марша сразу отправлялись на фронт.