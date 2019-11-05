Мосгорсуд направил на лечение мужчину, напавшего с ножом на полицейского

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд направил на принудительное лечение Руслана Степанченко, обвиняемого в нападении с ножом на полицейского в центре столицы в 2018 году.

"Сегодня Московский городской суд рассмотрел уголовное дело о применении принудительной меры медицинского характера в отношении 25-летнего жителя Московской области в связи с совершением им общественно опасного деяния, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), - сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Москвы. - С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд применил к мужчине принудительную меру медицинского характера с направлением его на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением".

Суд и следствие установили, что поздно вечером 14 декабря 2018 года возле жилого дома на Лесной улице Степанченко в ответ на требование полицейского показать документы ударил его ножом в область сердца. От ранения сотрудника полиции защитил бронежилет, он получил лишь гематому. Расследовалось уголовное дело по ст. 317 УК РФ.