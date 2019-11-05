В Рязанской области до конца года на наркотики протестируют 35 тыс. подростков

РЯЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство Рязанской области решило протестировать на наркотики школьников и учащихся средних специальных учебных заведений в возрасте старше 13 лет. Об этом во вторник сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава региона Николай Любимов.

"Рязанская область первая в стране начнет повсеместно тестировать школьников и студентов на наркотики. Мы приняли решение о создании программы по углубленному профилактическому осмотру. Это серьезный и смелый шаг, который поддержали сами родители", - сообщил губернатор.

Как пояснили ТАСС в Минздраве Рязанской области, планируется протестировать около 56 тыс. подростков, 35 тыс. из них обследуют до конца 2019 года. Программой предусмотрено ежегодное тестирование студентов профессиональных образовательных организаций и школьников, достигших 13 лет. Процедура будет осуществляться с согласия родителей или самих учащихся при достижении ими 15 лет.

Помимо обследования при помощи тест-полосок, будут проводиться беседы школьников и студентов с врачами-наркологами и психологами, также разработаны проекты методических рекомендаций для организации и проведения групповых тренинговых занятий с молодежью по профилактике здорового образа жизни и укреплению навыков отказа от потребления наркотиков. Обследование может выявить следы употребления запрещенных веществ в течение нескольких суток и даже месяцев.

Сведения о положительных результатах не будут передаваться в правоохранительные органы. Медицинские работники и педагоги, задействованные в процессе, будут давать подписки о неразглашении информации. По данным Минздрава Рязанской области, решение о реализации программы обусловлено высоким уровнем потребления наркотических средств детьми и молодежью в стране.