С начала года на Кубани направлено в суд более 50 уголовных дел дольщиков на 9 млрд рублей

КРАСНОДАР, 5 ноября. /ТАСС/. Пятьдесят два уголовных дела дольщиков Краснодарского края направлены в суд с начала 2019 года, общая сумма ущерба составляет более 9 млрд рублей. Об этом во вторник сообщается на сайте краевого ГУ МВД России.

"За истекший период 2019 года в суд направлено 52 уголовных дела в отношении 88 лиц. Общая сумма ущерба составила более 9 млрд рублей, органами следствия приняты меры к возмещению ущерба на сумму свыше 5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Власти Краснодарского края создали фонд защиты прав участников долевого строительства, чтобы решить проблему завершения долгостроев, застройщики которых признаны банкротами. Из регионального бюджета фонду выделен один миллиард рублей, из федерального - в 2020 году будет привлечено около 4 млрд рублей.

Краснодарский край находится на втором месте среди субъектов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства. По уточненным данным, сроки исполнения обязательств нарушены застройщиками на 300 объектах долевого строительства. Инвестиционно привлекательными являются 112 объектов, для их завершения власти ищут инвесторов.