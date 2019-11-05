Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сотрудники МЧС спасли раненого лебедя на реке в Курганской области

Птицу передали сотрудникам страусиной фермы

КУРГАН, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники аварийно-спасательного отряда МКОУ "Управление ГОЧС Кургана" спасли раненого лебедя, который не смог улететь на юг и остался в акватории замерзшей реки Черной. Об этом во вторник спасители сообщили в социальной сети "ВКонтакте".

Спасатели уточнили, что передали лебедя работникам страусиной фермы.

Управляющая страусиной фермы в деревне Лукино Кетовского района Светлана Минина сообщила ТАСС, что лебедь сейчас находится на карантине. Специалисты после осмотра установили, что у него повреждено крыло. Однако пока говорить о причинах того, почему лебедь не смог улететь, рано.

"Он, наверное, пытался [улететь], у него что-то с крылом - может быть вывих или еще что-то. А, может, он просто подмерз или еще молодой", - добавила Минина.

Теги
РоссияКурганская область
Реклама на ТАСС
Путин: работу по повышению зарплат учителей надо продолжать, но не допускать перекосов
Президент отметил, что уровень зарплат учителей в Москве находится на уровне 100-110 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС