Сотрудники МЧС спасли раненого лебедя на реке в Курганской области

КУРГАН, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники аварийно-спасательного отряда МКОУ "Управление ГОЧС Кургана" спасли раненого лебедя, который не смог улететь на юг и остался в акватории замерзшей реки Черной. Об этом во вторник спасители сообщили в социальной сети "ВКонтакте".

Спасатели уточнили, что передали лебедя работникам страусиной фермы.

Управляющая страусиной фермы в деревне Лукино Кетовского района Светлана Минина сообщила ТАСС, что лебедь сейчас находится на карантине. Специалисты после осмотра установили, что у него повреждено крыло. Однако пока говорить о причинах того, почему лебедь не смог улететь, рано.

"Он, наверное, пытался [улететь], у него что-то с крылом - может быть вывих или еще что-то. А, может, он просто подмерз или еще молодой", - добавила Минина.