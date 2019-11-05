В крупнейшем на Северном Кавказе вузе сменился ректор

ПЯТИГОРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности ректора Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) назначен Дмитрий Беспалов, сообщила журналистам во вторник пресс-служба вуза.

"В СКФУ представлен временно исполняющий обязанности ректора. С 6 ноября на срок не более одного года до замещения должности ректора в установленном порядке крупнейший вуз региона возглавит Дмитрий Беспалов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что в рамках заседания ученого совета вуза нового руководителя СКФУ представил заместитель министра науки и высшего образования РФ Александр Степанов. "Несмотря на молодость, Дмитрий Николаевич имеет очень неплохой опыт работы. Служил в армии, работал в образовательных учреждениях, например, в Высшей школе экономики, Дальневосточном федеральном университете. Поэтому мы очень надеемся, что с вашей поддержкой, а мы считаем коллектив очень авторитетным, он сможет проявить себя как ректор, и ваш университет будет также достойно представлять высшее образование Российской Федерации", - сказал Степанов, слова которого приводятся в сообщении.

Дмитрий Беспалов родился 9 мая 1980 года в Москве. Прошел обучение в Институте ФСБ России (Санкт-Петербург), далее продолжил обучение в Институте мировой экономики и информатизации (Москва) по специальности "Юриспруденция". Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук на тему "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: концептуальные принципы, механизмы и технологии деятельности в условиях политической модернизации".

С 1999 по 2008 годы Беспалов служил в Вооруженных силах Российской Федерации. С 2008 по 2017 годы работал в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики", занимал должности заместителя директора по административной работе, заместителя проректора. С 2017 по 2019 годы занимал должность проректора в Дальневосточном федеральном университете.

Северо-Кавказский федеральный университет был образован в 2012 году на базе трех крупнейших вузов Ставрополья. В вузе создано девять институтов и два филиала в Пятигорске и Невинномысске. С момента основания вуза ректором была Алина Левитская до августа 2019 года. Затем в течение трех месяцев врио ректора была Ирина Соловьева.